PSG : Galtier à l’OM ? Il vend la mèche en direct

Pierrick Levallet

La fin approche pour Christophe Galtier au PSG. Après une saison éprouvante dans la capitale, l'entraîneur parisien ne sera pas reconduit comme Le10Sport.com vous l'a confirmé. Il va donc falloir que le technicien de 56 ans se trouve un autre club pour rebondir. Mais Jérôme Rothen estime qu'il serait compliqué pour lui de signer dans une équipe comme l'OM.

Sous contrat jusqu’en juin 2024, Christophe Galtier a vécu une première saison éprouvante au PSG. Les résultats de l’entraîneur parisien n’ont pas été à la hauteur des attentes. La fin de son aventure va d’ailleurs intervenir plus tôt que prévu. Le10Sport.com vous a d’ailleurs révélé en exclusivité que Luis Campos a fini par se faire une raison. Si la volonté première était de poursuivre avec Christophe Galtier, l’entraîneur de 56 ans ne sera pas sur le banc parisien la saison prochaine. Jérôme Rothen estime d’ailleurs que la direction du PSG lui a manqué de respect à certains égards.

Galtier : Le PSG tente un pari, le Qatar joue gros https://t.co/fUZVSIIdk9 pic.twitter.com/uSpxgrFiaR — le10sport (@le10sport) June 6, 2023

«C’est un échec pour lui»

« Il a fait une mauvaise année sur plein de niveaux. Je pense qu’il a failli à sa mission et c’est pour ça qu’il ne peut pas garder sa place aujourd’hui. Le départ est tout-à-fait logique. J’aurais aimé que les dirigeants le préviennent bien en amont. Il y a plein de noms qui sont sortis depuis le mois d’avril, je trouve cela un peu irrespectueux. Même si lui se doutait certainement de la fin, il fallait lui annoncer. C’est un échec pour lui » a confié l’ancien joueur du PSG dans son émission Rothen s’enflamme sur les antennes de RMC .

«Je lui souhaite de rebondir à l’étranger»