Lionel Messi se lâche sur le PSG

Baptiste Berkowicz

Tout juste officialisé en tant que nouveau joueur de l'Inter Miami, franchise de David Beckham, Lionel Messi s'est livré sur les raisons qui l'ont poussé à faire ce choix. Le récent Champion du monde n'a pas caché sa volonté de retourner au Barça et ne s'est pas fait prier pour glisser un tacle au PSG sur ses deux ans passés dans la capitale.

Le feuilleton de l'avenir de Lionel Messi a pris fin aux alentours de 21h ce mercredi. La Pulga a annoncé son choix de rejoindre l'Inter Miami malgré les sollicitations encore récentes du FC Barcelone ou encore de l'Arabie saoudite. Dans un entretien à Sport, le joueur au sept Ballons d'Or se livre.

Une arrivée à Paris délicate

Lionel Messi évoque d'abord une acclimatation compliquée à son nouveau mode de vie au PSG : « J'ai dû venir ici à Paris pour être dans un hôtel pendant longtemps avec ma famille, avec mes enfants allant à l'école et toujours à l'hôtel... Je suis aussi à un moment où je veux sortir un peu de l'attention, penser davantage à ma famille ». Le joueur au sept Ballons d'Or est également revenu sur l'après coupe du monde, où il est sorti victorieux. Le retour dans la capitale n'a pas été facile : « J'ai eu ce mois qui a été spectaculaire pour moi d'avoir gagné la Coupe du monde, mais en sortant cela, c'était une étape difficile pour moi. Je veux retrouver le plaisir, le plaisir de ma famille, de mes enfants, le plaisir du quotidien... »

«Je n'étais pas heureux, je ne m'amusais pas »