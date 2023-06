Lionel Messi prend un tacle inattendu après son transfert

Thibault Morlain

Ce mercredi soir, Lionel Messi a donc officialisé son choix pour son avenir. Le futur ex-joueur va ainsi prendre la direction de l'Inter Miami, au grand dam du FC Barcelone. En Catalogne, on rêvait d'un retour de l'Argentin. Le Barça a alors publié un communiqué pour réagir à ce choix de Messi, glissant au passage un petit tacle.

Le feuilleton Lionel Messi est enfin terminé. Alors que l'Argentin n'allait pas prolonger au PSG, on se demandait où il partirait libre. Annoncé en Arabie Saoudite, à l'Inter Miami ou de retour au FC Barcelone, le septuple Ballon d'Or a finalement opté pour l'option américaine. Une décision officialisée ce mercredi soir par Messi.

Messi - PSG : C’est annoncé, un plan hallucinant tombe à l’eau https://t.co/BBkZM6DvNz pic.twitter.com/wpa1RGDsnG — le10sport (@le10sport) June 8, 2023

Messi fuit la pression ?

Pas de retour au FC Barcelone donc pour Lionel Messi. Le club catalan a alors réagi à cela et dans un communiqué, on peut lire un petit tacle glissé au futur joueur de l'Inter Miami. « Le président Laporta a compris et respecté la décision prise par Messi de vouloir jouer dans un championnat avec moins d'exigences et plus éloigné de l'attention et de la pression auxquelles il a été soumis ces dernières années ».

Barcelone prépare autre chose avec les Messi