Surprise, Messi lâche déjà une énorme annonce pour son avenir

Benjamin Labrousse

C’est désormais officiel, Lionel Messi s’est engagé ce mercredi en faveur de l’Inter Miami. L’Argentin, en fin de contrat le 30 juin prochain avec le PSG, rallie donc les Etats-Unis et la MLS. Du côté du FC Barcelone, la déception est de taille alors que le club Blaugrana espérait activement rapatrier son ancienne gloire. Pourtant Messi l’affirme, il souhaite retourner un jour en Catalogne.

Le feuilleton est désormais terminé. Lors d’un entretien accordé aux médias espagnols Mundo Deportivo et SPORT depuis Paris, Lionel Messi a dévoilé ce mercredi son intention de signer à l’Inter Miami. Le septuple Ballon d’Or a refusé les avances onéreuses du club saoudien d’Al-Hilal, mais également celles de son club de cœur, le FC Barcelone.

Lionel Messi vivra à Barcelone après sa retraite

Mais dans cet entretien, Lionel Messi s’est projeté sur son après-carrière, qu’il entrevoit du côté de Barcelone. « Oui, évidemment, j'aimerais être proche du club. De plus, je vais vivre à Barcelone. C'est une des choses sur lesquelles nous sommes très clairs avec ma femme et mes enfants » .

Messi «espère» aider le Barça après sa carrière