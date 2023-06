PSG : Le clan Messi fait une demande surréaliste pour son transfert

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin, Lionel Messi quitte le PSG cet été et va changer de club librement et gratuitement. Alors que son fils voudrait à tout prix rejouer au FC Barcelone, Jorge Messi aurait fait une demande surréaliste à Al Hilal et l'Inter Miami. Toutefois, ces deux clubs auraient refusé de répondre favorablement à la requête de la famille Messi.

Arrivé au PSG lors de l'été 2021, Lionel Messi ne va plus faire long feu à Paris. Sous contrat jusqu'au 30 juin, la Pulga va faire ses valises cet été et rejoindre un tout nouveau club librement et gratuitement.

Lionel Messi est déterminé à rejouer au Barça

Alors qu'il a quitté le FC Barcelone il y a deux ans, Lionel Messi serait déterminé à y faire son retour. Toutefois, le club catalan n'aurait pas les ressources nécessaires pour boucler l'opération actuellement. Pour obtenir gain de cause, le clan Messi aurait tenter une manœuvre surprenante.

Le clan Messi a tenté une manœuvre avec l'Inter et Al Hilal