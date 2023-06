Mercato : C’est confirmé, le PSG veut une star à 0€ !

Thomas Bourseau

Ilkay Gündogan est en feu en cette deuxième partie de saison avec Manchester City. Au point où, malgré ses 32 ans, de gros clubs seraient prêts à miser sur lui cet été dont le PSG. Néanmoins, le FC Barcelone tiendrait la corde bien que sa situation économique complique la tâche.

Cela fait à présent quelques semaines que le dossier Ilkay Gündogan fait couler pas mal d’encre dans la presse. Et pour cause, le contrat de l’Allemand arrivera à expiration le 30 juin prochain à Manchester City. Première recrue de l’ère-Pep Guardiola à City en 2016, Gündogan a affirmé à plusieurs reprises ces dernières semaines qu’il n’avait pas pris de décision concernant son avenir.

Le PSG en pince pour Ilkay Gündogan, le Barça a sa préférence

Le PSG était déjà dans le coup depuis quelque temps bien qu’il ne fut pas le club le mieux placé pour mener à bien cette opération. L’Equipe affirme ce jeudi que le PSG ciblerait Ilkay Gündogan depuis plusieurs semaines, néanmoins, le club parisien ne se ferait pas d’illusion. Le comité de direction du Paris Saint-Germain aurait coché le nom du potentiel futur agent libre de 32 ans en connaissance de cause : sa priorité est le FC Barcelone, le club qu’il supportait pendant son enfance.

Le Barça en difficulté financière, réflexion de Gündogan seulement après la Ligue des champions