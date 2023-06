PSG : Messi a fait son choix, il balance les coulisses

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Lionel Messi a annoncé qu'il allait rejoindre l'Inter Miami librement et gratuitement. Et pourtant, la Pulga était en contact avec le FC Barcelone pour boucler un retour cet été. Interrogé, Leo Messi a avoué qu'il avait beaucoup discuté avec Xavi, l'entraineur catalan.

Lionel Messi a mis fin au suspense ce mercredi soir. Alors que son contrat avec le PSG arrive à terme le 30 juin, la Pulga a officialisé son transfert libre et gratuit à l'Inter Miami. En effet, Leo Messi a fait une annonce ce mercredi soir à Mundo Deportivo et SPORT .

«J'ai très peu parlé avec le président Laporta»

« J'ai pris la décision d'aller à Miami. Ce n'est pas encore fait à cent pour cent. Il me manque encore quelques éléments, mais nous avons décidé de poursuivre notre route. J'ai reçu des offres d'autres équipes européennes, mais je ne les ai même pas évaluées parce que mon idée était d'aller à Barcelone et si Barcelone ne se manifestait pas, alors je quitterais le football européen et encore plus après avoir gagné la Coupe du monde, ce qui était ce dont j'avais besoin pour mettre fin à ma carrière de ce côté et vivre la Ligue des États-Unis d'une manière différente et profiter du quotidien, mais avec la même responsabilité de vouloir gagner et de toujours bien faire les choses, mais avec plus de tranquillité d'esprit » , a révélé Lionel Messi.

«Avec Xavi, nous avons parlé de la possibilité que je revienne»