Messi claque la porte, un ancien du PSG prêt à le suivre ?

Thomas Bourseau

Angel Di Maria n’a effectué qu’une seule saison au PSG avec Lionel Messi. Néanmoins, les deux compatriotes argentins pourraient se retrouver à l’Inter Miami où Messi s’est engagé. La franchise de MLS tenterait sa chance pour l’ancien ailier du Paris Saint-Germain.

La page PSG a été tournée par Lionel Messi. Samedi dernier, son départ en tant qu’agent libre était officialisé par le Paris Saint-Germain après deux saisons passées au club avec certains amis proches dont Neymar et Angel Di Maria. Alors qu’il était question d’un retour au FC Barcelone ou d’une signature en Arabie saoudite, Messi a finalement choisi l’Inter Miami comme annoncé par ses soins en interview pour Mundo Deportivo mercredi soir.

Messi a quitté le PSG pour l’Inter Miami, au tour de Di Maria ?

Et maintenant ? Lionel Messi pourrait être rejoint par deux amis : Sergio Busquets qui est libre de s’engager avec le club de son choix après son départ du FC Barcelone ainsi… qu’Angel Di Maria. Également agent libre et après une saison passée à la Juventus, Di Maria serait dans les petits papiers de l’Inter Miami comme révélé par TyC Sports et confirmé par le journaliste Fabrizio Romano ces dernières heures.

Les stars de la NBA interpellent Messi après son transfert https://t.co/IE4z2PWUba pic.twitter.com/sdBwixw1Fc — le10sport (@le10sport) June 8, 2023

Di Maria privilégie l’Europe, l’Inter Miami pense à Busquets

Pour autant, toujours d’après Fabrizio Romano, l’affaire ne serait clairement pas entendue pour l’ancien coéquipier de Lionel Messi au PSG. Et pour cause, poursuivre en Europe serait la priorité absolue d’Angel Di Maria et le Benfica Lisbonne serait sur les rangs. Pour ce qui est de Busquets, Romano affirme que l’Inter Miami tenterait sa chance. En s'arrangeant bien, l'Inter Miami pourrait donc compter deux stars supplémentaires en plus de Messi la saison prochaine si les projets de la franchise floridienne aboutissaient sur le marché des transferts...