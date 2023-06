Un champion du monde au PSG, le Qatar prépare un gros coup

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le PSG se cherche un nouvel entraîneur, Luis Campos travaille dans le même temps sur le mercato estival, et plusieurs de ses pistes sont identifiées. Lucas Hernandez apparaît notamment comme une cible chaude de la formation parisienne, au point qu’un accord de principe aurait été trouvé entre les deux parties. En Turquie dans le cadre de ses fonctions à l’ECA, Nasser Al-Khelaïfi pourrait en profiter pour échanger avec le Bayern Munich.

Le mercato est déjà animé au PSG, avec les arrivées actées (mais pas encore officialisées) de Milan Skriniar, Manuel Ugarte et Marco Asensio comme vous l’a révélé le10sport.com, et cela va encore passer à la vitesse supérieure avec le départ acté de Christophe Galtier. Julian Nagelsmann fait partie des pistes étudiées pour remplacer l’entraîneur allemand, mais le club de la capitale doit parvenir à un terrain d’entente avec le Bayern Munich s’il souhaite le récupérer, Nagelsmann étant toujours sous contrat malgré son départ en avril.

EXCLU - PSG : Zidane, Nagelsmann, Luis Enrique… Le point complet sur la succession de Galtier https://t.co/eaYIwNk5Kg pic.twitter.com/R30fvcgipG — Exclu_Le10Sport (@le10sportexclu) June 7, 2023

Al-Khelaïfi file en Turquie

Si Nagelsmann était choisi pour succéder à Galtier, des discussions seraient alors nécessaires entre le PSG et le Bayern Munich, et celles-ci pourraient rapidement débuter. Comme l’explique L’Equipe , Nasser Al-Khelaïfi est attendu ce jeudi à Istanbul dans le cadre de l'ECA, dont il est le président, et restera en Turquie jusqu'à samedi, date à laquelle aura lieu ma finale de la Ligue des champions entre l'Inter Milan et Manchester City. Le patron du PSG devrait ainsi croiser la route des dirigeants du Bayern Munich et échanger du cas Nagelsmann avec eux, mais pas seulement.

Le cas Hernandez évoqué avec les dirigeants du Bayern Munich ?