Après Messi, un autre buteur du PSG va prendre la porte

Thibault Morlain

Le PSG l'a officialisé, Lionel Messi ne sera plus là la saison prochaine. Ça fait donc une grosse perte dans le secteur offensif. Si Luis Campos travaille actuellement pour amener du sang neuf et entourer au mieux Kylian Mbappé, d'autres départs se préciseraient. Après seulement un an au PSG, Hugo Ekitike devrait faire ses valises.

L'été dernier, le PSG avait notamment décidé de miser sur Hugo Ekitike, qui sortait d'une bonne saison avec Reims. A l'heure des bilans après cette saison, ce n'est pas glorieux pour l'attaquant de 20 ans, auteur de 4 buts toutes compétitions confondues. A tel point qu'il est déjà question d'un départ du PSG pour Ekitike.

C'est déjà fini entre Ekitike et le PSG ?

Et ce jeudi, Ben Jacobs a confirmé la tendance pour l'avenir d'Ekitike. Le journaliste pour CBS a alors assuré qu'il y avait de très grandes chances que l'attaquant quitte le PSG cet été. Cela pourrait alors se faire soit sous la forme d'un transfert ou d'un prêt. Et malgré sa saison compliquée à Paris, Ekitike intéresserait du monde.

Direction le Sporting Lisbonne ?

Comme cela a pu être évoqué au Portugal, le Sporting Lisbonne serait bien intéressé par Hugo Ekitike. Les Lisboètes penseraient à un prêt de l'attaquant du PSG. Une opération qui n'aurait toutefois rien à voir avec l'arrivée annoncée de Manuel Ugarte à Paris en provenance du Sporting.