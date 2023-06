Le PSG a trouvé sa prochaine star, il vend la mèche

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Comme annoncé par le 10Sport.com, la piste Bernardo Silva est sur la table de Luis Campos depuis plusieurs mois. Déjà lors du dernier mercato estival, le PSG avait tenté de le recruter, sans succès. Mais cette fois-ci, les voyants sont au vert. Surtout que le milieu de terrain serait enclin à rejoindre la capitale française dans les prochaines semaines.

Luis Campos a appris de ses erreurs. Après son zéro pointé lors du dernier mercato hivernal, le conseiller sportif du PSG souhaite se rattraper et renforcer, considérablement, le groupe parisien. Pour l'heure, le Portugais travaille sur le recrutement, sans connaître l'identité du prochain entraîneur parisien. Pour l'heure, trois dossiers auraient été bouclés. A celui de Milan Skriniar s'est rajouté celui de Marco Asensio et de Manuel Ugarte. Tout cela pour seulement 60M€, soit le montant de la clause libératoire de l'Uruguayen. Mais le mercato du PSG est loin d'être terminé. Une pointure serait attendue et il pourrait s'agir de Bernardo Silva.





PSG : Transfert légendaire pour Mbappé, il balance en direct https://t.co/ph2p3Mx36r pic.twitter.com/ByoLe1nKhY — le10sport (@le10sport) June 6, 2023

Bernardo Silva avait laissé planer le doute

Comme annoncé par le 10Sport.com, le milieu de terrain portugais est la prochaine cible du PSG. Dans les prochains jours, le club parisien devrait transmettre une offre au joueur de Manchester City, qui avait été interrogé sur la piste PSG. « L'intérêt du Paris Saint-Germain pour la saison prochaine ? Le programme, c’est terminer la saison, gagner la Premier League, gagner la FA Cup face à Manchester United et gagner contre l’Inter. Cet été, on verra ce qu’il va se passer » avait lâché Bernardo Silva.

Il annonce son départ en privé