Guendouzi - OM : Le coup de théâtre est confirmé

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Depuis plusieurs mois, le départ de Mattéo Guendouzi fait grandement parler. Et pour cause, l'international français était suivi cet hiver, notamment par Unai Emery à Aston Villa. Par conséquent, son départ de l'OM cet été est régulièrement annoncé, mais le départ d'Igor Tudor relance tout. Le joueur confirme que cela peut tout changer.

Cet hiver, Mattéo Guendouzi était convoité notamment par Aston Villa et son coach Unai Emery qui connaît bien le milieu de terrain français pour l'avoir eu sous ses ordres à Arsenal. Et après une seconde partie de saison très compliquée durant laquelle il a peu été utilisé par Igor Tudor, le départ de l'international français ne semblait plus faire aucun doute. Néanmoins, depuis l'annonce de la démission du technicien croate, l'avenir de Mattéo Guendouzi est relancé. Le joueur l'a lui-même confirmé.

OM : Guendouzi annonce la couleur pour son transfert https://t.co/PCOqlzp0Wm pic.twitter.com/4jVyDtL7M8 — le10sport (@le10sport) June 7, 2023

«On sait que toutes les cartes sont rabattues»

« Ce sont des discussions qu'il faudra avoir avec la direction. Je n’ai pas encore parlé avec après la saison. On sait que toutes les cartes sont rabattues, parce qu’un coach est parti, qu’un nouveau va arriver. Il faut connaître aussi la position de la direction, celle du nouveau coach, s’il aura vraiment besoin de toi, à ce poste ou à un autre, s’il pense que tu seras un joueur important pour lui ou pas. Beaucoup de facteurs vont entrer en compte », lance le milieu de terrain de l'OM au micro de RMC Sport , avant de poursuivre.

«On va peser le pour et le contre»