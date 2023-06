Le boss de l'OM fait une grosse annonce, c'est la panique pour le mercato

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Présent en conférence de presse lundi, Pablo Longoria a évoqué différents sujets dont le projet de l'OM avec son futur coach. Il faut dire que ces dernières saisons, les entraîneurs ne sont jamais restés longtemps à Marseille, ce qui a tendance à inquiéter Nicolas Filhol, qui pense même que cela aura une incidence sur le mercato estival.

Avec le départ d'Igor Tudor, c'est donc la seconde fois que l'OM voit partir un entraîneur après une seule saison pleine. Une situation qui pose la question de la continuité à Marseille qui pourrait avoir des conséquences sur le projet marseillais, comme le craint le journaliste Nicolas Filhol.

«Je pense que c’est problématique»

« Longoria n’a pas forcément répondu à cette question de la continuité. Sampaoli qui s’en va au bout d’un an, Tudor qui s’en va au bout d’un an, je pense que c’est problématique. J’ai compris qu’ils voulaient quand même le même style qu’a proposé Tudor, peut-être pas avec cette partie de marquage individuel mais grosso modo moi j’ai quand même compris que Longoria voulait rester un petit peu sur cet état d’esprit. Le pressing, récupération de ballon assez haute, essayer d’aller vite vers le but, c’est quand même là-dessus qu’on va partir », confie-t-il pour Football Club de Marseille , avant de s'inquiéter pour le mercato.

«La réalité c’est que tu vas devoir encore changer ton mercato»