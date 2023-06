Messi - PSG : Il lâche une grosse accusation en direct

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est désormais officiel, Lionel Messi évoluera en MLS la saison prochaine. Le champion du monde a effectivement signé à l'Inter Miami. La page PSG est donc définitivement tournée et clairement l'Argentin ne laissera pas une trace indélébile à Paris. Daniel Riolo fait d'ailleurs quelques révélations qui confirment qu'il était temps que La Pulga quitte le PSG.

Après de longs mois d'attente, il n'a finalement fallu que quelques jours après son départ du PSG pour que Lionel Messi annonce le nom de son nouveau club. Il s'agit de l'Inter Miami. L'heure est donc au bilan pour l'aventure parisienne de l'Argentin à Paris. Et il n'est pas reluisant pour Daniel Riolo.

Les révélations de Riolo sur Messi

« Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar... Et si ce n'étaient pas des types biens ? Si c'était des types extrêmement décevants sur le plan des valeurs humaines ? Sur Messi, on m'a raconté des choses sur ce qu'il faisait à l'entraînement, il a mangé l'entraîneur, Galtier n'osait rien lui dire, il déplaçait les séances d'entraînement, il faisait ce qu'il avait envie de faire. Il n'en avait rien à cirer de rien ni personne dans le club », lâche le journaliste au micro de l' After Foot sur RMC avant d'en rajouter une couche..

«Il se comportait mal dans le club»