Messi rejoint par un vieil ami, Neymar va être jaloux

Alexis Brunet

Lionel Messi a fait son choix. Le septuple Ballon d'Or va s'engager avec l'Inter Miami pour un contrat hors norme. Même si la MLS n'est pas au niveau des plus grands championnats européens, le club de David Beckham souhaite tout de même se montrer ambitieux. Pour se faire il aimerait recruter une vieille connaissance du natif de Rosario, l'Uruguayen Luis Suarez.

C'est la fin d'un feuilleton qui aura tenu en haleine la planète football pendant de longues semaines. En effet, c'est désormais officiel, Lionel Messi a fait le choix de s'engager avec l'Inter Miami. Le FC Barcelone n'ayant pas réussi à offrir les garanties nécessaires à l'Argentin, il a donc repoussé l'offre mirobolante d'Al-Hilal, pour rejoindre les États-Unis.

Suarez pourrait rejoindre Messi à Miami

En Amérique, Lionel Messi aura fort à faire. En plus de ne plus jouer la Ligue des Champions, il devra relever un club en bien mauvaise position. L'Inter Miami est actuellement 15ème et dernier de la conférence Est. Pour y arriver, le club de David Beckham souhaite frapper fort et entourer l'Argentin de top joueurs. En plus de Sergio Busquets annoncé lui aussi à Miami, les dirigeants de la franchise américaine souhaitent engager Luis Suarez, selon les informations du quotidien argentin Olé . L'Uruguayen est actuellement un joueur du Gremio Porto Alegre, mais une clause dans son contrat lui permettrait de quitter le club brésilien.

PSG : Messi victime d’un gros mensonge ? La réponse tombe https://t.co/EiqW43smJi pic.twitter.com/FLMtHsmhP8 — le10sport (@le10sport) June 7, 2023

Suarez et Messi ont fait les beaux jours du FC Barcelone

Lionel Messi et Luis Suarez se connaissent très bien. Les deux attaquants ont évolué ensemble pendant six saisons au FC Barcelone, avant que le buteur de la Céleste ne parte à l'Atlético de Madrid. Ils ont formé avec Neymar la célèbre MSN, qui a rapporté de nombreux titres au Barça. Ils se pourraient donc que l'Uruguayen et l'Argentin soient réunis de nouveau, pendant que le Brésilien traîne sa peine au PSG.