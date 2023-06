C’est confirmé, le PSG veut virer deux stars !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le mercato estival s'annonce d'ores et déjà très agité pour le PSG, notamment dans le sens des départs. Certains éléments ne seront pas retenus par Luis Campos en cas de bonne offre, et Daniel Riolo confirme que Neymar et Marco Verratti, qui sont pourtant deux éléments majeurs du projet QSI, se retrouvent poussés vers la sortie.

C'est désormais acté, Christophe Galtier ne sera plus l'entraîneur du PSG la saison prochaine. Comme le10sport.com vous l'avait révélé en exclusivité, une réunion était prévue en ce début de semaine entre le technicien français et Luis Campos, qui lui a donc annoncé qu'il serait limogé cet été. Le PSG est donc en quête d'un nouvel entraîneur, et ce n'est pas tout, puisque le mercato estival promet également d'être mouvementé pour le club de la capitale, qui cherche notamment à se débarrasser de certains joueurs au salaire imposant.

PSG : C’est confirmé, le mercato de Neymar est déjà lancé https://t.co/l7lkY0FnxI pic.twitter.com/zAQfgJfc3A — le10sport (@le10sport) June 7, 2023

Le PSG veut lâcher Neymar

Sur les ondes de RMC Sport mardi soir, dans l'After Foot, Daniel Riolo a indiqué que Neymar était notamment concerné par cette opération dégraissage au PSG : « Neymar est également sur la liste des sorties. A condition de trouver un club. A priori, il y aurait quelques clubs qui seraient un peu intéressés. En tout cas le but c'est de le sortir (...) L'année dernière, c'est déjà l'intention du PSG. Mais cette année, on peut espérer que si ça n'a pas marché la première fois, ça pourrait marcher la deuxième fois », a indiqué le consultant de RMC . Pour rappel, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, des discussions ont déjà débuté entre Chelsea et le PSG au sujet de Neymar.

Verratti également concerné