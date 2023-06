Le PSG prêt à lâcher une star du projet QSI ?

La rédaction

Ce mercato estival pourrait faire beaucoup de victimes au Paris Saint-Germain, avec Kylian Mbappé qui semble être le seul intouchable. C’est le cas de Marco Verratti, véritable pilier du projet QSI arrivé en 2012, mais qui est tout particulièrement critiqué depuis quelques saisons et qui pourrait bien faire ses valises en cas d’offre convaincante.

Depuis onze années, Marco Verratti sévit dans l’entrejeu du PSG et s’est affirmé comme l’un des visages marquants du projet QSI. Mais les choses se sont gâtées récemment, avec une fragilité physique et des prestations pas toujours satisfaisantes de la part de l’Italien, qui a fêté ses 30 ans en novembre dernier.

Verratti et le PSG, le moment de se séparer ?

D’après les informations de L’Equipe , Luis Campos serait ouvert à un départ de Verratti, qui a pourtant prolongé jusqu’en 2026 en décembre 2022. La Juventus et l’Inter seraient sur le coup, tout comme l’Arabie Saoudite, mais pour le moment aucune de ces pistes ne semble pouvoir aboutir.

« Verratti, le PSG ne s'opposera pas à un départ, même si c'est compliqué avec sa prolongation »