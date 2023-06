Neymar - PSG : Le Qatar prêt à réaliser le rêve de Guardiola ?

Thomas Bourseau

Dans le cadre du mercato estival qui approche, le PSG serait susceptible de se séparer de Neymar. Pep Guardiola aurait passé un coup de fil au Brésilien pour une éventuelle venue à Manchester City. Et d’ailleurs la presse anglaise a fait une grosse révélation sur l’intérêt de longue date de Guardiola pour Neymar.

Neymar est arrivé au FC Barcelone en 2013 et a donc manqué d’une seule petite saison Pep Guardiola qui quittait le club culé un an plus tôt. Néanmoins, que ce soit Neymar ou le coach espagnol, l’admiration a toujours été présente dans les deux parties. C’est d’ailleurs le message que Guardiola a dernièrement fait passer. Pour lui, Neymar fait toujours partie des plus grands malgré sa baisse de régime et ses blessures à répétition. « Il est difficile de croire qu'il y a des Brésiliens qui n'aiment pas Neymar. Il est, aujourd'hui, le meilleur joueur individuel du football mondial ».

Guardiola s’enflamme pour Neymar, le Brésilien a déclaré sa flamme à la Premier League

Se pourrait-il que Pep Guardiola puisse avoir Neymar sous ses ordres ? L’Equipe révélait ces derniers temps que l’entraîneur de Manchester City avait contacté par téléphone le numéro 10 du PSG afin de prendre la température au sujet de sa situation à Paris où les dirigeants le poussent vers la sortie. Neymar ne fermerait pas la porte à un transfert en Premier League. D’ailleurs, le Brésilien avait déjà fait part de son admiration envers l’élite du football anglais lorsqu’il évoluait encore du côté du FC Barcelone. « La Premier League est un championnat qui me surprend. J'aime le style de jeu et les équipes. Et qui sait ? Un jour, j'aimerais y jouer oui. J'adore Manchester United, Chelsea, Arsenal, Liverpool. Ce sont des équipes qui se battent toujours ».

PSG : C’est confirmé, le mercato de Neymar est déjà lancé https://t.co/l7lkY0FnxI pic.twitter.com/zAQfgJfc3A — le10sport (@le10sport) June 7, 2023

Guardiola rêve de Neymar depuis… 2013 !