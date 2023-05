PSG : Sur le départ, Neymar a déjà vendu la mèche

Thomas Bourseau

Plus vraiment désiré au PSG, Neymar serait amené à aller voir ailleurs comme l’été dernier. Sauf que cette fois-ci, le Brésilien serait d’accord. Et alors qu’il est annoncé du côté de la Premier League, de vieux propos au sujet du championnat anglais ont refait surface.

Il y a tout juste deux ans, Neymar signait une prolongation de contrat au PSG. À présent, et alors qu’il ne semble pas entrer dans les plans de Luis Campos, conseiller football du PSG nommé le 10 juin 2022, une vente de Neymar semble être à l’ordre du jour. D’ailleurs, il semblerait qu’une vente du Brésilien soit toujours d’actualité en cette année 2023 après l’échec de Campos l’été dernier. Et d’après Foot Mercato , Neymar serait cette fois-ci prêt à plier bagage afin de se lancer un nouveau challenge ailleurs.

Le Barça ou la Premier League pour Neymar ?

ESPN a dernièrement fait savoir que Neymar garderait dans un coin de sa tête un retour au FC Barcelone, club dans lequel il a évolué entre 2013 et 2017 avant de rejoindre le PSG. Pour autant, le média a affirmé que le Barça n’aurait nullement l’intention de rapatrier Neymar à l’intersaison, se focalisant sur d’autres dossiers dont celui de Lionel Messi. Outre le FC Barcelone, Neymar aurait des vues sur la Premier League selon ESPN . Et cette attirance pour l’élite du football anglais ne date pas d’hier.

Mourinho : Neymar va provoquer une guerre au PSG https://t.co/ReUuDLHSo4 pic.twitter.com/UuQ9h9a9Jp — le10sport (@le10sport) May 15, 2023

«Un jour, j'aimerais y jouer oui»