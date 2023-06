Messi : L'incroyable proposition de Neymar

Thibault Morlain

Miami, l'Arabie Saoudite, Barcelone... Telle était donc la question pour l'avenir de Lionel Messi. Finalement, l'Argentin a tranché et après son aventure au PSG, c'est aux Etats-Unis qu'il a décidé de poursuivre sa carrière. Un coup dur pour les Blaugrana, qui rêvaient d'un retour. Et si c'était finalement Neymar qui retrouvait la Catalogne ?

Il y a deux ans, le FC Barcelone était dans l'obligation de laisser partir Lionel Messi. Alors que la situation s'est améliorée en Catalogne, Joan Laporta rêvait d'un retour de l'Argentin. Cela n'arrivera finalement pas puisque Messi a décidé de s'envoler pour les Etats-Unis et l'Inter Miami. Un échec pour le Barça qui pourrait toutefois voir une autre porte s'ouvrir... avec Neymar.

Neymar plutôt que Messi de retour au FC Barcelone

Alors que Neymar s'est montré affecté par le départ de Lionel Messi du PSG, l'échec du FC Barcelone avec l'Argentin pourrait profiter du numéro 10 parisien. En effet, selon les informations de Sport , Neymar se serait proposé au Barça afin d'oublier l'échec Messi.

Le PSG n'en veut plus

Ce n'est en tout cas pas le PSG qui devrait mettre des bâtons dans les roues du FC Barcelone pour Neymar. En effet, dans la capitale, le Brésilien n'est clairement plus en odeur de sainteté. Comme l'été dernier, Neymar se retrouve ainsi poussé vers la sortie et outre le Barça, il a aussi été question d'un possible départ en Premier League. A suivre...