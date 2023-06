PSG : Neymar fait une folle proposition, la réponse est fracassante

Thomas Bourseau

Invité à aller voir ailleurs par le PSG, Neymar aurait offert ses services au FC Barcelone. Ancien coéquipier du Brésilien au Barça, Xavi Hernandez y est maintenant l’entraîneur et n’a pas hésité à jeter un froid sur cette opération.

Sur le marché anglais, Neymar semble avoir la cote. Le10sport.com vous a d’ailleurs affirmé mardi que Chelsea a manifesté son intérêt pour l’international brésilien en marge du mercato qui ouvrira ses portes le 10 juin. Le PSG est prêt à le vendre au plus offrant et pourrait compter sur le fait qu’en Angleterre, plus d’un club s’intéresserait au numéro 10 du PSG selon The Daily Mirror.

En parallèle, Neymar aurait tenté une manœuvre osée auprès du FC Barcelone qu’il avait déjà expérimenté à l’été 2019. Selon SPORT , la star auriverde aurait proposé ses services au FC Barcelone tout en diminuant considérablement ses revenus afin de retrouver le Barça . Mais qu’en pense le club blaugrana ? Au vu des propos tenus par Xavi Hernandez, il ne faudrait pas s’attendre à voir débarquer Neymar en Catalogne cet été.

«En théorie, il n'est pas dans notre planification sportive»