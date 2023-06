Messi fait couler le PSG, Beckham jubile

Baptiste Berkowicz

Officialisé mercredi en tant que nouveau joueur de l'Inter Miami, Lionel Messi a donc définitivement quitté le PSG. L'influence du joueur au sept Ballons d'Or dépasse le rectangle vert. Les comptes Instagram des deux clubs ont une trajectoire diamétralement opposée depuis l'annonce de la nouvelle destination de l'Argentin.

L'effet Lionel Messi est immédiat. Alors que son départ du PSG était acté depuis de nombreuses semaines, l'Argentin a annoncé mercredi son nouveau club : l'Inter Miami. Un choix qui a causé la perte non négligeable d'abonnés sur les réseaux sociaux parisiens.

Le PSG en chute libre

Le nombre d'abonnés sur le compte Instagram du Paris Saint-Germain a dégringolé depuis l'annonce du départ du septuple Ballon d’or. Alors que le club parisien avait bénéficié de la popularité de La Pulga il y a deux ans, il reçoit l'effet inverse cette fois-ci. Le club de la capitale a perdu plus de deux millions d'abonnés sur les sept derniers jours selon les chiffres d' insTrack, un outil de mesure d'audience sur Instagram. Le PSG en compte désormais un peu plus de 67 millions, alors qu'il en comptait 69,9 millions avant le dernier match de Ligue 1 contre Clermont (3-2). et la dernière apparition en France de l'Argentin. Pour se rendre compte de l'influence de Lionel Messi : 469 millions de personnes le suivent sur Instagram.

L'Inter Miami en folie