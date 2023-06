Messi quitte le PSG, cataclysme pour le Qatar

Amadou Diawara

Dès son arrivée à Paris, Lionel Messi a permis au PSG de toucher le pactole sur le plan économique. De surcroit, le club de la capitale a vu sa cote de popularité augmenter considérablement grâce à l'Argentin. Avec le départ de la Pulga vers l'Inter Miami, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi pourrait revenir à la case départ.

Après Neymar et Kylian Mbappé en 2017, le PSG a réalisé le coup du siècle sur le mercato à l'été 2021. En effet, le club de la capitale a réussi à boucler le transfert de Lionel Messi, et ce, sans payer la moindre indemnité de transfert. La Pulga ayant été recrutée librement et gratuitement à la fin de son contrat avec le FC Barcelone. Si le transfert de Leo Messi était gratuit pour le PSG, l'apport du vétéran argentin sur le plan économique a été monumental. « Au final, le fait de faire venir Messi a été un succès financier, on a augmenté la valeur financière du club » , a précisé le PSG à L'Equipe . Un succès à la fois immédiat et sur le « long terme ».

PSG : Le successeur de Galtier a déjà contacté sa première recrue https://t.co/AkYDfrOv0C pic.twitter.com/C4wrpWLEAv — le10sport (@le10sport) June 8, 2023

Messi a fait exploser les comptes du PSG

Selon les informations de L'Equipe , Lionel Messi a apporté au PSG dans les secteurs du merchandising, du sponsoring et du digital dès son arrivée, et ce, de manière considérable, que ce soit financièrement ou en terme de notoriété. En effet, le club de la capitale a engrangé plus de 25 millions de suiveurs supplémentaires sur les réseaux seulement un mois après la signature de la Pulga . Toutefois, depuis l'annonce du départ de Leo Messi, le PSG a perdu près de deux millions d'abonnés. Et ce phénomène risque de se poursuivre lors des prochaines semaines, surtout chez les jeunes. Lionel Messi ayant officialisé son départ vers l'Inter Miami ce mercredi soir.

Le PSG va perdre gros avec le départ de Messi