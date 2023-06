L’enfant du pays bientôt de retour ? L’OM valide

Thomas Bourseau

Christophe Galtier pourrait-il passer du banc de touche du PSG à celui de l’OM ? Le président Pablo Longoria y penserait bien que pour l’enfant du pays, aucun contact n’ait été à ce jour noué. En parallèle, le Napoli mettrait la pression au club phocéen…

Entre Christophe Galtier et l’OM, c’est une grande histoire d’amour. Tout d’abord en raison de ses origines. Natif de Marseille, Galtier est passé par son centre de formation, y a évolué en professionnel, et a même fait un match en tant que coach intérimaire en 2000. Et si le désormais futur ex-coach du PSG, l’officialisation de son licenciement se faisant attendre, prenait les rênes de l’effectif de l’OM ?

Longoria pense à Galtier, mais aucun contact à signaler

Depuis le départ surprise d’Igor Tudor la semaine dernière, l’OM s’est mis en quête d’un remplaçant. Selon La Provence, Christophe Galtier serait un nom coché dans la short-list de Pablo Longoria, au même titre qu’Andoni Iraola et Marcelino. A ce jour, il n’y aurait aucun contact entre Galtier et l’OM d’après le média.

Galtier également dans le viseur du Napoli