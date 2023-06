L’OM peut souffler, un transfert à 8M€ est acté

Arnaud De Kanel

Alors qu'aucune rumeur avait filtré dans la presse, l'OM avait annoncé, l'été dernier, la venue de Luis Suarez en provenance de Grenade. L'attaquant colombien s'était fait remarquer pour ses débuts puisqu'il avait inscrit un doublé face au Stade de Reims. Mais très vite, il n'a plus donné satisfaction et l'OM avait été forcé de lui trouvé une porte de sortie, en prêt à Almeria. Son transfert définitif a été officialisé.

L'OM s'était montré particulièrement actif lors du dernier mercato estival. Luis Suarez faisait partie de la bonne dizaine de recrues et il n'avait pas tardé à se faire remarquer en inscrivant un doublé pour ses débuts. Le buteur colombien avait donc laissé d'énormes espoirs qui ont vite laissé place aux regrets. Décevant lors des rendez-vous cruciaux en Ligue des champions, Suarez avait perdu tout crédit aux yeux d'Igor Tudor. Il s'est relancé à Almeria et sa carrière continuera de s'écrire en Andalousie.

Option d'achat levée pour Suarez

Cet hiver, Luis Suarez avait donc rejoint Almeria sous la forme d'un prêt avec une option d'achat fixée à 8M€. Celle-ci devenait automatique en cas de maintien du club andalou. Et grâce à un but d'Adri Embarba dans les toutes dernières minutes, Almeria s'est sauvée lors de la dernière journée au terme d'un match fou face à l'Espanyol Barcelone (3-3). Pablo Longoria a confirmé le transfert définitif du Colombien. « Le maintien d'Alméria, je peux confirmer que Luis Suarez est transféré définitivement », a-t-il déclaré en conférence de presse lundi.

Suarez acte son départ