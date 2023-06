Il claque la porte de l’OM, son rêve est terminé

Hugo Chirossel

Après seulement une saison passée sur le banc de l’OM, Igor Tudor a décidé de ne pas honorer son contrat, qui allait jusqu’en juin 2024. Ces derniers mois, son nom a souvent été évoqué du côté de la Juventus, afin de remplacer Massimiliano Allegri. Cependant, comme l’a confirmé Maurizio Scanavino, la Vieille Dame n’a pas l’intention de changer d’entraîneur.

« J'ai pris la décision, de partir pour des raisons privées et professionnelles. Je n'ai pas d'accord avec un autre club. J'ai beaucoup appris. J'ai laissé le club dans un meilleur état qu'à mon arrivée . » Jeudi dernier en conférence de presse, Igor Tudor a expliqué son choix de quitter l’OM. Comme l’indiquait Tuttosport , le Croate rêverait de prendre les rênes de la Juventus, où il a évolué en tant que joueur, ainsi qu’adjoint d’Andrea Pirlo. Mais Maurizio Scanavino a assuré que les Bianconeri ne comptaient pas se séparer de Massimiliano Allegri, sous contrat jusqu’en juin 2025.

« Allegri n'a jamais été en discussion »

« Allegri n'a jamais été en discussion. Il y a un accord total sur tous les scénarios futurs, qu'ils soient liés au marché, à l'organisation ou au sport en général. Avec l'entraîneur, nous avons toujours eu des réunions ou des contacts quotidiens. Ces derniers mois, nous avons traversé cette tempête ensemble et, d'une certaine manière, notre relation s'est consolidée très rapidement. Il y a eu des moments de confrontation, même très vifs, mais toujours avec des critiques et des autocritiques constructives, avec l'idée de toujours faire le mieux possible pour la Juventus. Il ne faut pas oublier la situation, la tempête, que nous avons vécue. Tout compte fait, je pense que nous avons bien travaillé, même sur le terrain, avec la troisième place conquise et deux demi-finales en Coupe d'Italie et en Europa League », a déclaré le PDG de la Juventus, dans des propos relayés par TMW .

« Allegri est la personne idéale pour assurer la continuité sur le plan sportif »