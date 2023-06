Neymar prépare du lourd, le PSG va halluciner

Baptiste Berkowicz

Désireux de transférer Neymar cet été, le PSG se heurte à la réalité du marché. Le Brésilien, sous contrat jusqu'en 2027 avec le club de la capitale, possède des émoluments très importants qui freinent un potentiel départ. En fin de convalescence pour sa cheville droite, la superstar présente des examens de santé rassurants, et se prend à rêver d'une énorme saison.

Le feuilleton autour d'un départ de Neymar est bel et bien ouvert. La volonté des dirigeants parisiens, Luis Campos en tête, d'exfilter le Brésilien n'est un secret pour personne. Blessé depuis le match face à Lille, le 19 février, le joueur de 31 ans se remet petit à petit de son opération à la cheville et se tient prêt à réaliser une grande saison, peu importe où celle-ci se jouera.

Une cheville rassurante

En pleines vacances du côté de Miami, où il soutient son ami Jimmy Butler engagé dans les Finales NBA, Neymar se projette sur la saison qui l'attend. L'EQUIPE rapporte via l'entourage du joueur, que le meilleur buteur de l'Histoire du Brésil est déterminé à réaliser une grande saison au PSG maintenant que sa cheville droite a été opérée. Le bulletin de santé le concernant est plutôt rassurant, d'après le quotidien. Le départ de son ami, Lionel Messi, n'affecte en rien la volonté de Neymar d'évoluer la saison prochaine dans un club aux ambitions élevées, notamment en Europe.

Un transfert à oublier ?

L'avenir de Neymar suscite de nombreuses convoitises notamment en Premier League. Comme le 10 Sport vous le révélait, Chelsea est venu aux renseignements pour évaluer la faisabilité d'un potentiel transfert. Néanmoins, le salaire annuel du numéro 10 parisien, estimé à 30M€ par an, ne permet pas aux autres écuries de s'aligner. D'autant que Neymar ne souhaite pas entendre parler d'un transfert en Arabie saoudite qui pourrait pourtant satisfaire ses exigences salariales. À 31 ans, le Brésilien veut rester dans un championnat compétitif et conserver des objectifs individuels et collectifs en adéquation avec son statut.