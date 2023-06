Mercato : Surprise, un buteur débarque à l'OM !

Alexis Brunet

L'OM va régénérer une grande partie de son effectif cet été. De nombreux joueurs sont sur le départ et beaucoup pourraient arriver. En attaque, l'avenir d'Alexis Sanchez reste flou. Le Chilien n'a toujours pas prolongé et il dispose de plusieurs offres très avantageuses. Afin de remédier à un possible départ de son buteur, Marseille reste à l’affût de la moindre opportunité. L'une d'elles pourrait mener à un attaquant bien connu de la maison, Arkadiusz Milik.

L'OM est face à plusieurs défis cet été. Pablo Longoria doit tout d'abord trouver un nouveau coach. Igor Tudor a quitté le sud de la France cet été, seulement un an après son arrivée. Le président marseillais doit donc se dépêcher de trouver la perle rare, car le prochain entraîneur aura la lourde tâche d'essayer d'emmener le club en Ligue des Champions.

Milik devrait revenir à l'OM

Les partenaires de Chancel Mbemba devront passer par des tours préliminaires afin de peut-être se qualifier pour la Ligue des Champions. Le prochain coach de l'OM aura donc beaucoup de travail dès le début, mais il se pourrait qu'il reçoive un renfort inattendu. D'après les informations de Foot Mercato , Arkadiusz Milik devrait revenir à Marseille cet été. Le Polonais ne sera pas retenu par la Juventus, et si le prochain tacticien marseillais lui fait confiance et le fait jouer, alors il pourrait rester en Ligue 1. L'ancien buteur de Naples n'est pas pressé et il va analyser toutes les opportunités qui s'offrent à lui.

Galtier - PSG : C’est confirmé, l’OM prépare un coup renversant https://t.co/es8cJjgbkx pic.twitter.com/xYdmxx8TrY — le10sport (@le10sport) June 9, 2023

Alexis Sanchez n'a pas encore prolongé

Le retour de Milik à Marseille pourrait être une bonne nouvelle. En effet, l'OM ne sait pas encore s'il pourra garder Alexis Sanchez. Le Chilien est en fin de contrat cet été et il pourrait partir, car il a de nombreuses offres très alléchantes. Pablo Longoria travaille sur la prolongation de son buteur, mais rien n'est sûr.