Mercato : Le PSG en rêve, un accord est annoncé !

Alexis Brunet

Il va y avoir du mouvement au PSG cet été. Le club de la capitale doit reconstruire son équipe afin de redevenir souverain en Ligue 1, mais aussi pour croire encore un peu plus à un sacre final en Ligue des Champions. Luis Campos cherche des recrues pour toutes les lignes. Au milieu de terrain, il espère attirer un milieu de classe mondiale pour épauler Marco Verratti. Mais mauvaise nouvelle pour le Portugais, İlkay Gündoğan qui était ciblé, va sans doute partir au FC Barcelone.

Le PSG s'est encore une fois adjugé le sacre final en Ligue 1. Un onzième titre de champion de France qui cache un peu la triste réalité de la saison parisienne. L'équipe de Christophe Galtier a été vivement critiquée tout au long de l'année pour sa faible qualité de jeu et ses nombreuses défaites. Il s'en est fallu d'ailleurs de peu pour que les Lensois l'emportent au finish face aux partenaires de Kylian Mbappé. Les hommes de Franck Haise ont fini à seulement un point du club de la capitale.

Campos s'active de partout

Luis Campos le sait, il a sa part de responsabilité dans la terne saison parisienne. Le Portugais n'a pas brillé lors de ses deux premiers mercatos, et il est attendu au tournant cet été. Alors que la saison vient de se finir, le conseiller football est déjà très actif. Il aurait finalisé les arrivées de Marco Asensio et de Manuel Ugarte. Sans oublier Milan Skriniar qui devrait débarquer à Paris juste après la finale de Ligue des Champions entre son club l'Inter Milan et Manchester City.

Gundogan vers Barcelone ?