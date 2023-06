Viré du PSG, Galtier va toucher le pactole

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024, Christophe Galtier a été remercié par la direction du PSG. Alors que son entraineur souhaiterait récupérer l'intégralité de son salaire sur sa dernière année d'engagement, le club de la capitale devrait répondre favorablement à ses exigences. Toutefois, le PSG compte arrêter de payer Christophe Galtier s'il retrouve un club d'ici la fin de son bail.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG a programmé un rendez-vous avec Christophe Galtier à la fin de la saison. En fonction de l'état de son entraineur et de sa capacité à continuer, le club de la capitale comptait prendre sa décision finale quant à son avenir. Et alors que Christophe Galtier est apparu fatigué et marqué par sa première année au PSG, Luis Campos a décidé de le remercier.

Galtier veut récupérer 100% de son salaire

Alors que son contrat avec le PSG arrivera à terme le 30 juin 2024, Christophe Galtier voudrait récupérer l'intégralité de son salaire restant. Et le Qatar serait prêt à abdiquer.

Un coup à la Pochettino pour Galtier ?