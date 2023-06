Messi - PSG : Galtier avait vendu la mèche

Arnaud De Kanel

Lionel Messi va donc poursuivre sa carrière du côté de la MLS, plus précisément à l'Inter Miami. Le départ de l'attaquant argentin ne faisait plus aucun doute mais Christophe Galtier l'avait annoncé avant même l'officialisation du PSG.

L'aventure n'aura duré que deux saisons. Lionel Messi et le PSG, c'est donc officiellement terminé. La Pulga a pris la décision se s'engager en faveur de l'Inter Miami alors que l'Arabie saoudite lui proposait un contrat XXL et que le Barça se pliait en quatre pour qu'il puisse revenir au Camp Nou. Et même si tout le monde s'attendait à ce que Messi quitte le PSG, Christophe Galtier l'avait annoncé avant tout le monde.

La boulette de Galtier sur Messi

En conférence de presse d'avant match face à Clermont, Christophe Galtier avait tout déballé en public sur l'avenir de Lionel Messi alors que le PSG n'avait encore rien annoncé. « J’ai eu le privilège d’entraîner le meilleur joueur de l’histoire. Demain, ça sera son dernier match au Parc. J’ose espérer qu’il sera accueilli de la meilleure des façons. Il s’est dit beaucoup de choses sur lui. Il a dû s’adapter lors de sa première saison. Cette année, il a été un élément important, toujours disponible, présent dans les séances d’entraînement. Malgré les remarques ou critiques, que je ne trouve pas du tout justifiées compte tenu ses statistiques, il a toujours été au service du jeu, de l’animation. Pour l’entraîneur que je suis, ça a été un grand privilège de l’accompagner toute la saison », avait-il déclaré. Le club de la capitale s'était rattrapé.

Un départ officialisé le lendemain...