Messi annonce déjà une surprise après son transfert !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Arrivé au terme de son contrat avec le PSG et malgré des sollicitations d’Al-Hilal et du FC Barcelone, Lionel Messi a finalement opté pour une arrivée au sein de l’Inter Miami, en MLS. L’attaquant argentin, qui s’est longuement confié sur ce choix de carrière, a néanmoins laissé la porte ouverte au Barça… pour sa retraite !

Au terme d’un long feuilleton, Lionel Messi a finalement rendu sa décision publique mercredi. Après deux saisons assez peu convaincantes au sein du PSG, l’attaquant argentin de 35 ans a finalement opté pour une arrivée à l’Inter Miami, la franchise de David Beckham en MLS. Messi avait pourtant l’embarras du choix, puisque le club saoudien d’Al-Hilal ainsi que le FC Barcelone ont tout fait pour l’attirer au terme de son contrat avec le PSG. En vain.

Messi - OM : Une supercherie fait halluciner Marseille https://t.co/wQMy96BGMC pic.twitter.com/nRwqytqQMw — le10sport (@le10sport) June 8, 2023

Barcelone a raté le coche

Une issue forcément frustrante pour le FC Barcelone, qui avait multiplié les sorties médiatiques ces dernières semaines pour essayer de convaincre Messi, et l’opération avait même été validée par La Liga sur le plan financier. En clair, tout semblait idéal pour que l’ancien numéro 10 emblématique revienne terminer sa carrière au Barça, mais Messi en a décidé autrement. Toutefois, son histoire avec le club catalan n’est peut-être pas terminée…

Messi ouvre la porte à une reconversion au Barça