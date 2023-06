Mercato : Messi reçoit déjà une terrible nouvelle

Benjamin Labrousse

Le 30 juin prochain, Lionel Messi quittera officiellement le PSG afin de rallier l’Inter Miami. L’Argentin a annoncé sa décision ce mercredi, repoussant ainsi les offres du FC Barcelone et d’Al-Hilal. Mais désormais, la franchise détenue par David Beckham va tenter de renforcer son effectif autour de La Pulga. Mais à en croire la presse espagnole, Luis Suarez ne ralliera pas la Floride.

Son aventure au PSG n’est pas officiellement terminée, mais Lionel Messi a mis fin à un long feuilleton ce mercredi. Le septuple Ballon d’Or évoluera sous les couleurs de l’Inter Miami en MLS la saison prochaine, où l’attend un contrat évolutif d’un an. Mais la franchise floridienne ne devrait pas s’arrêter là dans son mercato et prépare déjà du lourd pour épauler le champion du monde 2022 qui aura de grandes ambitions avec son nouveau club.

Les stars de la NBA interpellent Messi après son transfert https://t.co/IE4z2PWUba pic.twitter.com/sdBwixw1Fc — le10sport (@le10sport) June 8, 2023

L’Inter Miami pense à Luis Suarez après Messi

Et à en croire les informations du média espagnol AS , l’Inter Miami s’est penché sur le cas de Luis Suarez. L’attaquant uruguayen évolue du côté de Gremio au Brésil, et possède un contrat jusqu’en 2024. Anciens coéquipiers au Barça et amis dans la vie, Lionel Messi et Le Pistolero pourraient se retrouver aux États-Unis, trois ans après leur séparation déchirante lorsque Suarez quittait la Catalogne pour rejoindre l'Atlético de Madrid.

L’Inter Miami ne possède pas assez de fonds pour recruter Suarez cet été