Il signe au PSG et refuse un cadeau de Messi !

Baptiste Berkowicz

Alors que son arrivée au PSG est imminente, Manuel Ugarte est toujours un joueur du Sporting CP. Le milieu de terrain uruguayen a bel et bien donné son accord au club de la capitale. Les dirigeants parisiens prévoient déjà son arrivée en grande pompe et lui aurait proposé le numéro de maillot 30 d'un certain Lionel Messi....

Il ne fait guère de doutes que Manuel Ugarte deviendra dans les prochains jours un joueur du PSG. La bataille entre Chelsea et le club de la capitale a tourné à l'avantage des Parisiens.

Mercato : Il s’annonce officiellement au PSG ! https://t.co/JxHZQ1Jm0p pic.twitter.com/2eB1PoYaHO — le10sport (@le10sport) June 8, 2023

Ugarte arrive...

Alors que le PSG était annoncé comme devancé dans la course au recrutement de Manuel Ugarte, les Parisiens ont réussi à renverser la tendance. Comme le10sport.com vous le révélait, le club de la capitale est bel et bien en pôle position et devrait conclure le deal de l'Uruguayen en réglant 60M€ au club portugais du Sporting CP. Une étape de plus dans la volonté des dirigeants parisiens d'étoffer le secteur du milieu de terrain.

Un numéro de maillot en question