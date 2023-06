PSG : «Agacé», Messi pousse un énorme coup de gueule

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Lionel Messi va rejoindre l'Inter Miami librement et gratuitement, comme il l'a annoncé lui-même. Avant de porter les couleurs de la franchise de David Beckham, la Pulga a tenu à pousser un énorme coup de gueule, s'en prenant aux journalistes qui divulguent de fausses informations sur sa famille et lui.

Arrivé au PSG à l'été 2021, Lionel Messi est sur le départ. Comme l'a annoncé la Pulga , elle va défendre les couleurs de l'Inter Miami à partir du 30 juin, soit lorsque son contrat avec le club de la capitale sera terminé.

Sur les nerfs, Leo Messi dégoupille

Lors d'un entretien accordé à Mundo Deportivo et SPORT ce mercredi soir, Lionel Messi a officialisé son départ vers l'Inter Miami. Et le numéro 30 du PSG a profité de l'occasion pour recadrer les journalistes qui divulguent de fausses informations sur sa famille et lui.

«Il y a beaucoup de choses qui m'ont agacé»