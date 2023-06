PSG : Deux départs provoqués par un deal à 60M€ ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Très intéressé par le profil de Manuel Ugarte, le PSG semble avoir déjà tout réglé pour le transfert du jeune milieu de terrain du Sporting Lisbonne. Et deux jeunes joueurs du club de la capitale, Hugo Ekitike et El Chadaille Bitshiabu, pourraient bien être inclus dans le deal et faire le chemin inverse.

Ce n’est plus un secret pour personne, le PSG a des vues depuis un moment sur Manuel Ugarte (22 ans), jeune milieu de terrain international uruguayen qui évolue au Sporting Lisbonne. À en croire les dernières tendances, tout serait réglé pour son arrivée au sein du club de la capitale, puisque le PSG aurait décidé de payer le montant de sa clause libératoire, estimée à 60M€.

PSG : Galtier viré, un gros rebondissement peut tout relancer https://t.co/2pQY603EYa pic.twitter.com/TCjMGLkc64 — le10sport (@le10sport) June 8, 2023

Visite médicale validée pour Ugarte

D’ailleurs, Manuel Ugarte se serait rendu à Paris en début de semaine afin de boucler son arrivée au PSG avec notamment le passage de sa visite médicale, validée avec succès. Après Milan Skriniar et Marco Asensio, il serait donc le troisième renfort déjà bouclée pour le mercato estival du PSG, mais ce n’est pas tout.

Ekitike et El Chadaille inclus dans l’opération ?