Surprise, l’OM recale deux entraîneurs !

Axel Cornic

Le mercato estival approche à grands pas et Pablo Longoria aura fort à faire. Mais avant tout, il devra trouver un nouvel entraineur pour l’Olympique de Marseille, puisqu’Igor Tudor a quitté son poste un an seulement après son arrivée. Plusieurs pistes sont annoncées, mais le président Longoria semble d’ores et déjà avoir écarté deux noms.

Tout le monde se demandera qui prendra la suite d’Igor Tudor, qui a quitté l’OM dès la fin de la saison. La direction marseillaise a récemment assuré n’avoir encore rien décidé sur ce dossier prioritaire, mais il semble que certains candidats ont déjà reçu une réponse.

Marcelino, c’est non

D’après les informations de RMC Sport , Marcelino ne devrait en effet pas être le futur entraineur de l’OM ! L’ancien coach de l’Athletic Bilbao est proche de Pablo Longoria, mais ce dernier estime qu’il n’est pas le bon choix pour succéder à Tudor, même si le fait qu’il soit libre en fait actuellement une occasion intéressante.

Andoni Iraola ne rejoindra pas l’OM