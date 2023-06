Messi - PSG : Il craque en direct !

Hugo Chirossel

Alors qu’il arrive au terme de son contrat avec le PSG, Lionel Messi a décidé de s’engager avec l’Inter Miami, en MLS. Un choix qu’il a expliqué dans un entretien accordé à la presse catalane et dans lequel il déclare notamment ne pas avoir été heureux pendant ses deux années dans la capitale française. Des propos qui n’ont pas du tout plu à Christophe Dugarry.

« C'était deux années où je n’étais pas heureux, je n'aimais pas ça. Et cela affectait ma vie de famille, je ratais beaucoup de la vie de mes enfants à l’école. À Barcelone, j’allais les chercher, ici (à Paris), je l'ai beaucoup moins fait, je partageais moins d’activités avec eux . » Dans un entretien accordé à Mundo Deportivo et Sport mercredi, Lionel Messi a justifié son choix de quitter le PSG pour rejoindre l’Inter Miami et la MLS.

« Elle est moche cette sortie, elle est incompréhensible »

Des explications qui n’ont pas été au goût de Christophe Dugarry : « Elle est moche cette sortie, elle est incompréhensible. Après, t’as le droit de t’être senti pas bien pendant deux ans. L’argument c’est de nous expliquer que t’as pas pu aller chercher tes enfants à l’école, c’est un peu léger comme argument. Et puis moi j’en ai marre de ces joueurs qui ne parlent que d’eux. Les mecs ils ont tout pour être heureux. Tout est fait pour qu’ils soient dans les meilleures conditions possibles et inimaginables pour eux et pour leur famille. Mais mets-toi à la place de tes coéquipiers, de ton entraîneur, de tes supporters », a-t-il déclaré dans Rothen s’enflamme sur RMC .

« Comment tu peux dire des âneries pareilles ? »