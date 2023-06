Annoncé au PSG, il pourrait plomber son transfert

Axel Cornic

Le futur de l’attaque du Paris Saint-Germain fait beaucoup parler en ce moment, surtout depuis le départ annoncé de Lionel Messi. Car Luis Campos va désormais devoir trouver des nouvelles stars à aligner aux côtés de Kylian Mbappé et selon les dernières indiscrétions il pourrait miser sur la filière française, avec Marcus Thuram.

Lionel Messi va quitter le PSG et Neymar pourrait bientôt le suivre, puisque nous vous avons annoncé sur le10sport.com que Chelsea est intéressé. Kylian Mbappé reste donc bien seul en attaque et Luis Campos va donc devoir trouver des solutions au plus vite, avec plusieurs noms qui sont déjà annoncés.

Un champion du monde au PSG, le Qatar prépare un gros coup https://t.co/wesrORIdvs pic.twitter.com/BJUQ1BWhpM — le10sport (@le10sport) June 8, 2023

Thuram, l’occasion en or de l’été ?

C’est le cas de Marcus Thuram, qui sera sans aucun doute l’une des occasions très intéressantes de ce mercato estival. Car l’attaquant de 25 ans a décidé de ne pas prolonger et quittera donc libre le Borussia Mönchengladbach le 30 juin prochain ! Plusieurs clubs seraient sur ses traces comme l’AC Milan, mais RMC Sport a annoncé ce jeudi que l’international français donnerait sa priorité au PSG.

Il aurait des doutes sur le PSG