Son mercato s'emballe, il choisit le PSG

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le Borussia Mönchengladbach, Marcus Thuram serait en pourparlers avec le PSG. Toutefois, il aurait également été approché par l'Inter et l'AC Milan. Mais heureusement pour le PSG, Marcus Thuram privilégierait la piste parisienne, avec qui il espérerait trouver un accord rapidement.

Très performant sous les couleurs du Borussia Mönchengladbach et de l'équipe de France cette saison, Marcus Thuram aurait tapé dans l'œil du PSG. En effet, Luis Campos serait emballé par l'idée de boucler son transfert cet été. D'ailleurs, le conseiller football du PSG aurait déjà lancé les discussions avec le buteur de 25 ans pour mener à bien cette opération, mais il ne serait pas le seul.

Mercato : C’est confirmé, le PSG veut une star à 0€ ! https://t.co/aOcGwA3bGL pic.twitter.com/kljueE3OXz — le10sport (@le10sport) June 8, 2023

L'AC Milan a rencontré Marcus Thuram

Selon les informations de Sports Zone , divulguées ce jeudi après-midi, Geoffrey Moncada aurait profité de son passage à Paris en début de semaine pour rencontrer Marcus Thuram. Alors qu'il serait sur le point de pallier le départ de Paolo Maldini à l'AC Milan, le futur responsable de recrutement rossonero aurait tenté de convaincre l'attaquant français de migrer vers le San Siro cet été. Ayant pris acte de l'intérêt du club lombard, Marcus Thuram privilégierait toujours la piste menant au PSG, avec qui il aimerait trouver un accord. D'après le média français, l'AC Milan serait actuellement classé deuxième dans sa hiérarchie.

Marcus Thuram privilégie le PSG