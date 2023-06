OM : Réunion au sommet avec le prochain entraîneur ?

Alexis Brunet

Juste avant la fin de la saison, l'OM a annoncé qu'Igor Tudor ne serait plus sur le banc la saison prochaine. Tout comme son prédécesseur Jorge Sampaoli, le Croate ne s'est donc pas éternisé sur la Canebière. Cela pousse Pablo Longoria à s'activer pour trouver rapidement un nouveau coach. L'Espagnol serait d'ailleurs proche d'être fixé sur la piste Fabio Grosso.

La fin de saison de l'OM a été plus que compliquée. Le vainqueur de la Ligue des Champions en 1993 a signé quatre défaites et une victoire lors des cinq dernières journées de Ligue 1. Des performances qui ont conduit les partenaires de Valentin Rongier à abandonner la deuxième place du championnat au RC Lens. Une véritable déconvenue qui va forcer les Marseillais à un dernier effort, s'ils veulent accrocher un billet pour la C1.

Régler la succession de Tudor au plus vite

Mais avant de penser à se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions, les Marseillais vont d'abord devoir se trouver un coach. En effet, Igor Tudor a annoncé le jeudi 1er juin qu'il quittait son poste à l'issue de la fin de la saison. Pablo Longoria mis devant le fait accompli, a dû activer ses réseaux, et comme souvent, c'est vers l'Italie qu'il s'est tourné.

Longoria va être fixé sur la piste Fabio Grosso