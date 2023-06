OM : Il lâche une bombe sur l'arrivée d'une star

Thibault Morlain

Bien qu'il avait encore un an de contrat avec le Real Madrid, Eden Hazard a récemment été libéré. Le Belge se retrouve aujourd'hui dans la capacité de s'engager avec le club de son choix. Alors que les fans du LOSC rêveraient de revoir Hazard dans le nord de la France, voilà qu'un autre club discuterait avec lui : l'OM.

Tandis que l'OM cherche actuellement son nouvel entraîneur, Pablo Longoria avance également ses pions pour le recrutement. Il faut préparer la saison prochain et construire le futur effectif. A Marseille, on s'attendrait d'ailleurs à voir plusieurs joueurs débarquer cet été. Mais qui ? A en croire Mohamed Henni, Eden Hazard pourrait être une des recrues de l'OM.

« Hazard devrait rejoindre l'Olympique de Marseille très prochainement »

Sur ses réseaux sociaux, Mohamed Henni a ainsi balancé une bombe sur Eden Hazard à l'OM. Le célèbre influenceur a alors assuré à propos du Belge, aujourd'hui libre de tout contrat : « Pas plus tard que ce matin, il y a une info qui m'est parvenue. J'ai reçu un coup de fil, je me suis levé en sursaut. C'était un contact, ma source qui est très très proche d'Eden Hazard et apparemment Eden Hazard devrait rejoindre l'Olympique de Marseille très prochainement ».

« Des discussions sont en cours »