Mercato : L'OM sous pression pour sa star

Thibault Morlain

Tandis que l'OM se cherche actuellement un nouvel entraîneur, Pablo Longoria a d'autres gros dossiers à gérer à l'approche du mercato. C'est notamment le cas avec Alexis Sanchez, qui ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Du côté de l'OM, on entend bien évidemment continuer avec le Chilien et le faire prolonger. Mais voilà que cela ne serait pas aussi simple...

Avec l'OM, Alexis Sanchez a réalisé une très grosse saison. Le Chilien a énormément apporté, mais voilà que l'incertitude plane concernant sa présence sur la Canebière à l'avenir. En effet, l'ancien de l'Inter Milan n'avait signé que pour un an, avec une autre année en option. Celle-ci sera-t-elle alors levée ? Telle est la question pour Sanchez.

Surprise, l'OM fonce sur un champion du monde ! https://t.co/ePTzk5c8Uv pic.twitter.com/0jykWEk7Fr — le10sport (@le10sport) June 9, 2023

Ça discute pour une prolongation à l'OM

On devrait rapidement y voir plus clair concernant l'avenir d'Alexis Sanchez, que ce soit à l'OM ou ailleurs. D'ailleurs, le club phocéen serait actuellement en train de bouger ses pions. Ce vendredi, L'Equipe explique en effet que des discussions seraient actuellement en cours pour une prolongation avec l'entourage d'Alexis Sanchez.

Alexis Sanchez sur le départ ?

Mais voilà, rien ne dit encore qu'Alexis Sanchez restera à l'OM et pour cause. Le quotidien sportif précise que le Chilien possède d'autres offres à l'étranger, il avait été question d'un intérêt en Arabie Saoudite. De plus, Sanchez serait très attaché à la Ligue des Champions et pour le moment, l'OM n'est pas assuré d'y participé la saison prochaine.