Surprise, l'OM fonce sur un champion du monde !

Axel Cornic

Igor Tudor parti, Pablo Longoria doit s’efforcer de trouver un nouvel entraineur pour l’Olympique de Marseille au plus vite, surtout avec les qualifications de Ligues de Champions programmées pour le mois d’aout. Plusieurs noms ont été évoqués ces dernières semaines, mais le président de l’OM semble avoir eu une nouvelle idée assez originale...

L’Italie et Pablo Longoria, une longue histoire d’amour. Depuis qu’il a débarqué à l’OM comme directeur sportif, puis comme président, l’Espagnol s’est souvent tourné vers le championnat italien pour résoudre ses problèmes. Et à l’heure de trouver un remplaçant à Igor Tudor, il pourrait bien récidiver...

Un fiasco est dénoncé à l’OM, il désigne les coupables https://t.co/Ctp0HpCCA3 pic.twitter.com/010q2n2K6O — le10sport (@le10sport) June 8, 2023

Après Juric, Italiano et Gasperini...

Ces derniers jours, on a en effet pu voir plusieurs pistes pour le nouvel entraineur de l’OM et beaucoup d’entre elles mènent vers la Serie A. On peut retrouver Ivan Juric du Torino, Vincenzo Italiano de la Fiorentina ou encore Gian Piero Gasperini, qui pourrait décider de fermer le chapitre Atalanta.

L’OM vise Fabio Grosso