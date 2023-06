Mercato : Un ancien du PSG enflamme les plans de l’OM

Axel Cornic

Les routes du Paris Saint-Germain et de l’Olympique de Marseille vont se croiser en ce mercato estival et cela ne concerne pas seulement les joueurs. Les deux clubs cherchent en effet un entraineur et ils semblent songer à la même solution avec Marcelo Gallardo, libre depuis son départ de River Plate et décidé à enfin débuter une carrière en Europe.

C’est une situation assez étrange. Les deux plus gros clubs de Ligue 1 vont ratisser le marché dans les prochains jours afin de trouver un entraineur. Igor Tudor a en effet démissionné à l’OM après seulement une saison, alors que nous vous avons révélé sur le10sport.com comme Luis Campos a été contraint de finalement lâcher Christophe Galtier, qu’il avait personnellement choisi pour diriger son projet.

Galtier - PSG : C’est confirmé, l’OM fait son mercato chez l’ennemi https://t.co/fZq7rdzgeX pic.twitter.com/8uOY6GNkiT — le10sport (@le10sport) June 8, 2023

Marcelo Gallardo, entre le PSG et l’OM

Les débats vont bon train concernant l’identité des prochains entraineurs du PSG et de l’OM, avec un nom qui semble intéresser les eux clubs. Il s’agirait selon Le Parisien de Marcelo Gallardo, qui a porté les couleurs de l’AS Monaco et du PSG en tant que joueur par le passé. L'Argentin a plusieurs fois été annoncé en Europe, mais cet été semble être le bon moment puisqu’à 47 ans il aurait décidé de fermer le chapitre River Plate, club qu’il a quitté en décembre dernier.

RMC parle d’un « dossier délicat »