Galtier : Un ancien de l'OM vient plomber son avenir

Thibault Morlain

Rien n'est encore officiel, mais Christophe Galtier ne devrait plus être l'entraîneur du PSG la saison prochaine. Après un an, on se dirigerait vers un licenciement. Quid maintenant de l'avenir du natif de Marseille ? Le nom de Galtier est notamment revenu à Naples, mais voilà qu'en Italie, ça bougerait avec un autre entraîneur bien connu du côté de la Canebière.

La valse des entraîneurs se déroule dans toute l'Europe. Si on a bien évidemment les yeux rivés sur ce qui se passe au PSG et à l'OM, Naples est également à la recherche d'un nouveau technicien. En effet, après le titre de champion d'Italie, Luciano Spalletti a décidé de prendre du recul. Désormais, Aurelio De Laurentiis se cherche un entraîneur.

Enorme mensonse du PSG, Galtier hallucine https://t.co/4fkRLfgoEc pic.twitter.com/XPh7Ci3j1W — le10sport (@le10sport) June 9, 2023

Galtier à Naples ?

Pour Naples, la solution pourrait se nommer Christophe Galtier. En instance de départ au PSG, le Français pourrait ne pas avoir trop de mal à rebondir malgré sa saison dans la capitale française. Un vol pour l'Italie pourrait l'attendre puisque ces derniers jours, il était ainsi question d'un intérêt de Naples pour Galtier.

Rudi Garcia dans la course ?