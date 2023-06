Surprise, le PSG drague Zlatan Ibrahimovic !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ancien buteur emblématique du PSG à l'aube du projet QSI, Zlatan Ibrahimovic a fait savoir ces derniers mois qu'il était prêt à venir pour endosser le rôle de directeur sportif pour remettre de l'ordre au club. Et maintenant que son départ à la retraite est acté, le géant suédois reçoit un appel du pied de Zoumana Camara à ce sujet.

Passé par le PSG entre 2012 et 2016, Zlatan Ibrahimovic a laissé un souvenir marquant au Parc des Princes. D'ailleurs, au cours de plusieurs entretiens ces derniers mois, l'ancien buteur suédois avait pointé du doigt le manque d'autorité de la direction du PSG et avait même proposé ses services au poste de directeur sportif afin de « remettre de l’ordre ». Et cela tombe bien, Ibrahimovic vient tout juste d'annoncer la fin de sa carrière de joueur avec le Milan AC...

« Il peut apporter beaucoup »

Interrogé dans les colonnes du Parisien , Zoumana Camara, qui a été le partenaire d'Ibrahimovic au PSG et dirige désormais les U19 du club de la capitale, évoque cette possibilité pour Zlatan Ibrahimovic : « Une bonne idée de le faire revenir ? Franchement, c’est une très bonne question. Je ne peux pas répondre pour lui, ne sachant pas ce qu’il veut faire. Souhaite-t-il profiter de sa famille ou rendre au football ce qu’il lui a apporté ? Ce qui est sûr, c’est que de par sa rigueur, il peut apporter beaucoup. Cette exigence, il se l’appliquait à lui-même, il était dur avec lui avant de l’être avec les autres. Il a cette crédibilité car il est authentique », confie Camara, qui ouvre donc la porte à un retour de l'ancien buteur suédois du PSG.

Ibrahimovic a tiré sa révérence