Viré par le PSG, il lâche une incroyable punchline

Amadou Diawara

A la fin de la dernière saison, Leonardo a été remercié par le PSG, avant d'être remplacé par Luis Campos, qui endosse le rôle de conseiller football aujourd'hui. Un an plus tard, l'ancien directeur sportif parisien a lâché une énorme punchline sur son départ du club rouge et bleu.

Lorsque la saison 2021-2022 s'est achevée, Nasser Al-Khelaïfi a lancé une énorme révolution au PSG. En effet, le président parisien s'est débarrassé à la fois de son directeur sportif Leonardo et du coach Mauricio Pochettino. Pour les remplacer, Nasser Al-Khelaïfi a décidé de nommer Luis Campos en tant que conseiller football et de placer Christophe Galtier sur le banc de son équipe première.

Le PSG a remplacé Leonardo par Luis Campos

Ejecté du PSG il y a tout juste un an, Leonardo a lâché une énorme punchline sur son départ, laissant clairement entendre qu'il était le meilleur choix possible pour le PSG.

«Avec moi, c'est difficile, mais sans moi, c'est impossible»