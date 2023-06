Messi : Le PSG a menti, la révélation choc

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La saison du PSG a été perturbée par quelques polémiques, qui ont pollué son atmosphère. Le mois de mars avait, notamment, été marqué par un supposé clash entre Lionel Messi et Christophe Galtier durant un entraînement. Alors que les deux hommes ont récemment quitté le PSG, le voile se lève sur cette polémique. Sur RMC, Jérôme Rothen a décidé de tout raconter.

Entre Lionel Messi et Christophe Galtier, il y a eu de l'eau dans le gaz. En mars dernier, certains insiders avaient évoqué un clash entre les deux hommes. Le joueur argentin aurait quitté un entraînement, se plaignant des consignes de son entraîneur. Immédiatement, Galtier avait désamorcé la polémique. « Leo a ressenti un gène à l'adducteur. Il a écourté la séance d'entraînement. Le lendemain il est resté au soin avec le staff. Ensuite, il a pu enchaîner les deux dernières séances avec le groupe. Il ne s'est rien passé entre Leo et le groupe ni entre Leo et moi-même » avait lâché l'entraîneur du PSG en conférence de presse.

Catastrophe au PSG, le Qatar s'est ruiné https://t.co/pDUksfWsnn pic.twitter.com/gk7M7UZ9P3 — le10sport (@le10sport) June 9, 2023

« Tout était faux ! »

Mais à en croire Jérôme Rothen, Galtier n'avait pas dit la vérité ce jour-là. « Rappelez-vous de quand il était parti de l’entrainement, le PSG avait parlé d’une petite blessure au mollet. Tout ça était faux ! La vérité est que monsieur en avait marre de ce qu’on lui proposait (…) et il est donc parti de l’entrainement. Il est rentré aux vestiaires, il a pris sa douche et il s’est barré. Ça montre à quel point il respectait l’entraineur, le staff et ses coéquipiers » a lâché l'ancien joueur du PSG.

Rothen balance sur Galtier et Messi