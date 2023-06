Messi débarque, une star NBA jubile

Hugo Chirossel

En fin de contrat avec le PSG, Lionel Messi a décidé de poursuivre sa carrière en MLS, à l’Inter Miami. Plusieurs stars de la NBA ont réagi à l’arrivée de l’Argentin aux États-Unis. C’est notamment le cas de Jimmy Butler, qui s’est exprimé à ce sujet en conférence de presse, au lendemain de la défaite face aux Nuggets lors du match 3 des Finales. La star du Heat est ravi de voir le septuple Ballon d’Or débarquer à Miami.

« J'ai pris la décision d'aller à Miami. Ce n'est pas encore fait à cent pour cent. Il me manque encore quelques éléments, mais nous avons décidé de poursuivre notre route . » Mercredi, dans un entretien accordé à Mundo Deportivo et Sport , Lionel Messi a révélé où il jouera après son départ du PSG. En fin de contrat avec le club de la capitale, le septuple Ballon d’Or a décidé de poursuivre sa carrière en MLS sous les couleurs de l’Inter Miami.

«Il est évident qu'il est l'un des plus grands joueurs à avoir pratiqué ce beau jeu»

Une arrivée qui a provoqué une vague de réactions auprès des stars de la NBA. « Bienvenue en MLS Messi ! On se voit à Nashville », a déclaré Giannis Antetokounmpo sur Twitter , tandis que Kevin Durant a lui aussi envoyé un message à Lionel Messi. Actuellement en pleine Finales NBA avec le Heat, Jimmy Butler s’est également exprimé sur l’arrivée de la Pulga à Miami, au lendemain de la défaite lors du match 3 face aux Nuggets.

«Je suis très heureux pour la ville de Miami de pouvoir accueillir un joueur de ce calibre»